İstanbul açıklarında Rus gemisi battı

Sarıyer Kilyos açıklarında 'Liman' isimli bir Rus savaş gemisi ile canlı hayvan taşıyan 'Youzarsıf H' isimli yük gemisi saat 13.45'te çarpıştı. Kaza sonrası savaş gemisindeki bazı askerlerin denize düştüğü bilgisi alındı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma botu gönderildi. Kısa sürede kaza alanına ulaşan ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. Mürettebatının 78 kişiden oluştuğu öğrenilen Rus savaş gemisine ulaşan kurtarma ekipleri bütün mürettebatı kurtardı.

Fakat 'Liman' isimli Rus askeri gemisi saat 14.48 itibariyle battı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün İnternet sayfası üzerinden yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

27.04.2017 tarihinde 'LİMAN' isimli Rus bayraklı askeri gemi ile Togo bayraklı 'Youzarsif H' adlı geminin çatıştığı bilgisi alınmıştır. Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile Kıyem 3, Kıyı Emniyeti 8 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir. Liman isimli Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 37’si Kıyı Emniyeti 8, 26’sı Kıyem 3 ve 15’i Youzarsıf H gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir. 14.48 itibariyle “Liman” isimli Rus askeri gemisinin battığı rapor edilmiştir”.

Başbakan, Rus mevkidaşı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Dmitri Medvedev'le telefonda görüştü. Yıldırım, Karadeniz'de meydana gelen gemi kazası nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak Rus Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen bir başka gemiyle çarpıştı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı belirtildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ayrıca, çarpışma sonucunda geminin sancak kısmında bir delik oluştuğu belirtildi. Çarpışma sonrasında olay yerine bir An-26 uçağı ile kurtarma ekiplerinin gönderildiği de kaydedildi.

ERSAN İLTER