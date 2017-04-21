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İstanbul'da 12 DEAŞ'lı tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da 12 DEAŞ'lı tutuklandı

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Ufuk Can Gazezoğlu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'ın İstanbul medya sorumlusunun da aralarında bulunduğu T.G, İ.İ, E.Ö, E.C, F.Y, C.A, R.N, O.Ö.K, E.S, C.G, E.B ve Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman, 1 tabanca ele geçirilmişti.

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İstanbulda 12 DEAŞlı Tutuklandı
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