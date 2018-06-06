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İstanbul'da barajlar dolu

Yaz mevsiminin gelmesi barajlardaki su seviyesini etkilemedi. Son günlerdeki yağışla birlikte barajlardaki doluluk üç yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Ömerli ve Alibeyköy Barajlarındaki son durum havadan görüntülendi

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:17
İstanbul'da barajlar dolu

İstanbul'da yazın gelmesiyle ısınan hava ve artan su tüketimi son günlerde yağan yağmur nedeniyle barajlardaki su seviyesini etkilemedi. İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 85’lerde seyrediyor. Anadolu Yakası’nda bulunan Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 93’ü geçerken Alibeyköy Barajı ise yüzde 85'e ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.  Barajların su seviyesi Drone ile havadan görüntülendi. İstanbul’un en büyük barajı konumunda olan Ömerli Barajı doluluk oranı ile yetkililerin yüzünü güldürdü. Anadolu Yakası’nın içme suyu olarak çok önemli olan sahip Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 93 seviyesini geçti. Haziran ayına girilmesine rağmen barajlardaki su seviyesini yüksek olması dikkat çekti.Toplam biriktirme hacmi 235 milyon 371 bin metre küp ile Çekmeköy ilçesi sınırlarında bulunan Ömerli Barajı su seviyesinin yüksekliği yanı sıra eşsiz güzelliği de büyüledi.Öte yandan Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 85'e ulaştı. Havadan görüntülen Alibeyköy Barajı'nda ise su kemerlerinin büyük bir bölümünün suyla kaplandığı görüldü. İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Baraj
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