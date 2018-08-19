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İstanbul'da bayram namazı 07.00'da

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

19 Ağustos 2018 Pazar 15:56
İstanbul'da bayram namazı 07.00'da

Adana: 06.39
Adıyaman: 06.27
Afyon: 06.57
Ağrı: 06.06
Aksaray: 06.43
Amasya: 06.33
Ankara: 06.46
Antalya: 06.58
Ardahan: 06.05
Artvin: 06.09
Aydın: 07.08
Balıkesir: 07.06
Bartın: 06.45
Batman: 06.15
Bayburt: 06.16
Bilecik: 06.57
Bingöl: 06.17
Bitlis: 06.11
Bolu: 06.50
Burdur: 06.59
Bursa: 07.01
Çanakkale: 07.12
Çankırı: 06.42
Çorum: 06.37
Denizli: 07.03
Diyarbakır: 06.19
Düzce: 06.52
Edirne: 07.09
Elazığ: 06.22
Erzincan: 06.20
Erzurum: 06.12
Eskişehir: 06.56
Gaziantep: 06.31
Giresun: 06.23
Gümüşhane: 06.19
Hakkari: 06.05
Hatay: 06.37
Iğdır: 06.01
Isparta: 06.58
İstanbul: 07.00
İzmir: 07.11
Kahramanmaraş: 06.32
Karabük: 06.46
Karaman: 06.48
Kars: 06.04
Kastamonu: 06.41
Kayseri: 06.37
Kırıkkale: 06.44
Kırklareli: 07.07
Kırşehir: 06.42
Kilis: 06.32
Kocaeli: 06.57
Konya: 06.50
Kütahya: 06.58
Malatya: 06.26
Manisa: 07.09
Mardin: 06.17
Mersin: 06.42
Muğla: 07.07
Muş: 06.13
Nevşehir: 06.40
Niğde: 06.41
Ordu: 06.25
Osmaniye: 06.36 
Rize: 06.14
Sakarya: 06.55
Samsun: 06.31
Siirt: 06.12
Sinop: 06.35
Sivas: 06.30
Şanlıurfa: 06.25
Şırnak: 06.10
Tekirdağ: 07.06
Tokat: 06.31
Trabzon: 06.18
Tunceli: 06.20
Uşak: 07.01
Van: 06.05
Yalova: 07.00
Yozgat: 06.38
 Zonguldak: 06.49 HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
Bayram Namazı
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