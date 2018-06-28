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İstanbul'da dev uygulama

İstanbul'da, 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı-19" operasyonu yapıldı

28 Haziran 2018 Perşembe 17:49
İstanbul'da dev uygulama

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği ve 14.00'te başlayan Kurt Kapanı-19 operasyonuna, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı.

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 180 noktada, 2 bin 400 personel ile uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Kentin bütün giriş çıkışları karadan, havadan ve denizden sıkı bir denetiminden geçirilirken uygulamada halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanmasının amaçlandığı bildirildi. Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapıldı. Denetim ve uygulamalar, saat 16.00'ya kadar sürdü.
AA

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