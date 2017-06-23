İstanbul'da FETÖ projesine destek yemeği!

İstanbul'da AK Parti Şişli Teşkilatı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ile istanbul Müftülüğü bu tarz iftarlara imza attı. Son olarak da Perşembe akşamı Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) İstanbul'da Anadolu yakasında böyle bir iftar düzenledi. Rum, Ermeni, Musevi, Süryani, Keldani, Bulgar ve Gürcü cemaatleri tarafından düzenlenen iftara Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da katıldı.

Kaynak, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da Ankara'nın meydanları üzerinde uçan uçaklar, İstanbul'un Boğaziçi Köprüsü'ne, Şehitler Köprüsü'ne mermi atan tanklar. Altında Müslüman mı, Yahudi mi, Hristiyan mı vardı biliyor muydu? Demek felakette hepimiz ortak kaderi paylaşıyoruz. Sizler 15 Temmuz günü bu vatanı, bu bayrağı, bu devleti dimdik ayakta tuttunuz, inşallah kıyamete kadar birlikte götüreceğiz" şeklinde konuştu.

İftarda konuşan Kaynak, azınlık vasfı nitelendirmesini asla kabullenemediğini ifade ederek, Türkiye'de azınlık bulunmadığını, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin asıl, asil vatandaşları olduğunu söyledi.

Kaynak, azınlık tabirinin Lozan hukukundan kaynaklanan hukuki sebeplerle kullanmak durumunda kalındığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Biz birlikte bir milletiz, sevincimiz, tasamız, hüznümüz... Birlikte milletiz. O yüzden elimden geldiği kadar tüm diğer dinlere mensup kardeşlerimizin özel günlerine, bayramlarına iştirak etmeye gayret ediyorum. Hatay'da da benzeri programlar icra ediliyor, Anadolu'nun her köşesinde aslında çeşitli ilahi dinlere mensup insanlar kardeşçe yüzyıllarca yaşadılar. Bunun bir tane ölçüsü vardı aslında."

Türkiye'nin renklerinin aynı sofrada buluştuğunu, cemaatlerin kendilerinden bazı taleplerinin olduğunu belirten Kaynak, "Hepimiz yarınlara daha umutlu bakabilmek için buradayız. Cemaatlerimiz bizden çok şey istemiyorlar. 'Çocuklarımız kendi dillerini öğrensinler, eğitim tesisleri olsun. Mensuplarımız kendi ibadethanelerinde ibadet edebilsinler, bizim ecdadımızdan kalmış taşınmazlarımız vakıflarımıza iade edilsin.' Bu taleplerin rahatsız ettiği bir tek kişi olabilir mi? Asla olmaz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de semavi dinlerin değerinin bir olduğunu ve semavi dinlerin hepsinin temelinde merhamet, rahmet bulunduğunu savundu. İftarda Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin, Türk Süryani Kadim Cemaati Ruhani Reisi Yusuf Çetin de yer aldı.

AA