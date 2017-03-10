İstanbul'da helikopter düştü: 5 ölü

İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü. Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'de saat 11.30 sıralarında helikopter henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Bölgeye sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

5 kişi hayatını kaybetti





İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükçekmece'deki helikopter kazasında ilk belirlemelere göre, 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.16'da Atatürk Havalimanından kalkan özel bir şirkete ait helikopterin, 11.21'de Büyükçekmece sınırları içinde E-5 karayolu üzerine henüz sebebi netleşmemiş bir nedenle düştüğünü belirtti.

Burada ilk tespitlere göre 5 kişi hayatını kaybettiğini ifade eden Vali Şahin, "Hem enkaz kaldırma çalışmaları hem de yolun trafiğe açılma çalışmaları hızla sürdürülüyor. Detaylı bilgiyi kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Bilecik'e gitmek için havalanmış

İstanbul Büyükçekmece'de düşen helikopterin Atatürk Havalimanı'ndan Bilecik'e gitmek üzere havalanan özel bir şirkete ait Sikorsky türü helikopter olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, özel bir şirkete ait S-76 tipi Sikorsky TC HEZ kuyruk tescilli özel bir şirkete ait helikopter Atatürk Havalimanı'ndan Bozüyük'e gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra sonra saat 11.30'da Büyükçekmece'de düştü.

Helikopterde ikisi pilot ve aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 7 kişinin bulunduğu belirtildi.

Parçaları geniş alana yayıldı



Kuleye çarptıktan sonra helikopterin daha sonra Büyükçekmece rampasında Edirne istikametinde E-5'e düştüğü öğrenildi.

Düşen helikopterin parçalarının geniş bir alana yayılması nedeniyle bölgede E-5 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İtfaiye, polis, AFAD ve diğer ekiplerin, sisin de etkili olduğu bölgede başka ölü veya yaralı olma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz, olay yerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydederek, "Helikopter kalktığında içinde 7 kişinin olduğu söyleniyor. Ancak şu an itibariyle 5 tespit yapıldı. İnşallah 5 kişi olur diye düşünüyoruz ancak 7 kişi olma ihtimali de var." dedi.







Muhabir: Etem Geylan, Ali Cevahir Aktürk