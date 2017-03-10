İstanbul'da helikopter faciası: 7 ölü

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bilecik'in seramik fabrikalarının yoğun olduğu ilçesi Bözöyük'e gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 11.20'de havalanan Eczacıbaşı Havacılık AŞ’ye ait Sikorsky türü helikopter 11.30 sıralarında Büyükçekmece'de TÜYAP Sergi ve Kongre Merkezi'nin yakınına düştü.

Helikopterin düştüğü yerin, günün her saatinde büyük yoğunluk yaşanan Beylikdüzü metrobüs istasyonuna yakın olması büyük bir facianın ucuz atlatılması şeklinde değerlendirildi.

Parçaları geniş alana yayıldı





TÜYAP'ın önündeki TV kulesine çarpan helikopter, daha sonra Büyükçekmece rampasında Edirne istikametinde E-5'e düştü. Düşen helikopterin parçalarının geniş bir alana yayılması nedeniyle bölgede E-5 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları, helikopter kazasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine geldi. Yetkililer kalkış esnasında hava şartlarının normal olduğunu ancak kazanın yaşandığı noktada yoğun sis bulunduğunu dile getirdi.

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Kazanın televizyon kulesine çarpma sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine, ayrıntılar hakkında şu anda bilgilerinin olmadığını ve kazanın nasıl meydana geldiğini bilmediklerini söyledi.

Helikopterde biri Rusya'daki tesislerin olmak üzere iki yönetici ile Rus müşterilerinin olduğunu ifade eden Eczacıbaşı, "UNICERA Fuarı nedeniyle kendilerini davet etmiştik. 4 misafirimiz vardı. 2 de pilotumuz vardı" dedi.

Eczacıbaşı, "Sisli havalarda uçmaya müsait bir helikopter miydi?" sorusu üzerine, "Tam donanımlı bir helikopterdi. Rutin bakımları yapılmıştı" diye konuştu.

Sabotaj iddiası



Eczacıbaşı Holding, yazılı bir açıklama yaparak kazada hayatını yitirenlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, "Eczacıbaşı Havacılık AŞ’ye ait olan helikopter, alınan izinlerin ardından bugün (dün) öğleden önce Bozüyük’e gitmek üzere havalanmış ancak henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 11.30’da Beylikdüzü’nde düşmüştür. Helikopterde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Koçergin, Luidmila Çuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut bulunmaktaydı" denildi. Kazanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova ziyaretine denk gelmesi ve ölenlerin 4’ünün Rus işadamı olması ‘sabotaj’ iddialarını da beraberinde getirdi.