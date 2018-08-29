İstanbul'da kongre turizmi start alıyor

İstanbul'da 12 Ocak 2016'da Sultanahmet'te Alman turistlere yönelik terör eylemi sonrasında tümüyle duran kongre turizmi yeniden hareketleniyor. Dünyanın önde gelen estetik cerrahları Aestheticstanbul Sempozyumu'nda bir araya gelecek.

31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek sempozyuma estetik cerrahide dünyada kullanılan en yeni teknikler ilk kez katılımcılarla buluşacak.

Aestheticstanbul Sempozyumu’nun pek çok başarıya imza atması bekleniyor. Sempozyumun bilimsel başkanı, Yunanistan’ın ünlü plastik cerrahlarından Aris Sterodimas, canlı yayında interaktif olarak estetik cerrahi operasyonu gerçekleştirecek.

Bu arada sempozyum kapsamında yapılacak uygulamalarla ilgili olarak son kontrollerin sağlanması için Estetik International’ı geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Dr. Aris Sterodimas, Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ile de bir estetik operasyona katıldı. HABER MERKEZİ

