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İstanbul'da taksi plakalarına rötuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kopyalama yöntemiyle düzenlenen ikiz plakalı taksilerin yakalanmasını kolaylaştırmak için 248 plakanın harf serisini değiştirdi

11 Mart 2018 Pazar 15:14
İstanbul'da taksi plakalarına rötuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kopyalama yöntemiyle düzenlenen ikiz plakataksilerin yakalanmasını kolaylaştırmak için 248 plakanın harf serisini değiştirdi.

UKOME, yıllardır esnafı yıldıran ikiz plaka yöntemi olarak bilinen korsan taksiciliğin önüne geçmek için plakası kopyalanan esnafa, 'TG' serisiyle başlayan plaka verdi. Hiç gitmediği yerlerden kendisine çeşitli cezalar gelen plakası kopyalanmış esnaf, mahkemelerle artık uğraşmayacağı için uygulamayı memnuniyetle karşılarken, yıllardır plakasıyla çevrede tanınan bazı taksici esnafı ise burukluk yaşıyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da 17 bin 395 tahditli taksi plakası bulunduğunu belirterek, zaman zaman bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını anlattı. AA

Son Güncelleme: 12.03.2018 02:32
Anahtar Kelimeler:
PlakaTaksiİstanbul
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