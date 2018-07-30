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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:27
İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TKP/ML Konferans adlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, terör örgütünün kuryesi olduğu değerlendirilen G.S. adlı şahıs ilimizden ayrılmak üzereyken, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanarak, gözaltına alınmıştır.

Yapılan çalışmaların devamında şahsın ikamet ettiği adreste yapılan aramalarda, kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarına gönderildiği anlaşılan mektup, örgüt mensuplarının kırsal alandaki giydikleri kıyafetlerin yapımında kullanılan kumaşlar ile örgüte ait çok sayıda yazılı ve görsel doküman ele geçirilmiştir." Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA

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