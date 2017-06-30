İstanbul'da toplu taşımaya okkalı zam

İstanbul'da toplu taşımaya yaklaşık yüzde 11 ile yüzde 25 arasında oranında zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

Yarın uygulanacak

1 Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2.60 TL, öğrenci bileti 1.25 TL, indirimli bilet ise 1.85 TL oldu. Tam aylık mavi kart ücreti 205 TL, indirimli aylık mavi kart 125 TL, öğrenci aylık mavi kart ücreti de 85 TL olarak belirlendi.

Toplu taşımaya yüzde 25 zam

İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri tam 2.30’dan 2.60 TL’ye, öğrenci 1.15’ten 1.25 TL’ye, indirimli 1.65’ten 1.85 TL’ye yükseltildi. Yapılan düzenleme ile tam için 180, öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş hakkının tamamıyla kullanılması durumunda kontörlü yolculuklara göre Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor.

Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi. Daha önce 4.00 TL olan tek geçişlik bilet yüzde 25 zamla 5.00 TL'ye çıktı.

İki geçişlik bilet 8.00 TL, üç geçişlik bilet 11.00 TL, beş geçişlik: 17.00 TL, on geçişlik bilet ise 32.00 TL oldu. Metrobüste ise 1-3 durak arası tam bilette 1.95 TL, 4-9 durak arası 3.00 TL, 34 duraktan fazlası ise 3.85 TL'ye çıktı.

Öğrenci geçişlerinde ise 1-3 durak arası 1.10, 4-9 durak arası 1.20 TL, 5 duraktan sonrası ise 1.25 TL oldu.

COŞKUN ÇELEKOĞLU