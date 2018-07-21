İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 12 arttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentteki iki havalimanında bu yılın ilk yarısında ağırlanan yolcu ile düzenlenen ticari sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı, bu yılın ilk yarısında iç hatlarda 9 milyon 448 bin 289, dış hatlarda 23 milyon 109 bin 982 olmak üzere toplam 32 milyon 558 bin 271 yolcuya ev sahipliği yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ağırlanan yolcu sayısı 16 milyon 260 bin 256 olarak hesaplandı. Yolculardan 11 milyon 4 bin 269'sı iç hatlardan, 5 milyon 255 bin 987'si dış hatlardan uçtu. Kentteki iki havalimanınında bu yılın ilk yarısında hizmet alan yolcu sayısı 48 milyon 818 bin 527 olarak belirlendi.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, 2017'nin ilk 6 ayında gelen-giden yolcu sayısı 43 milyon 317 bin 434 olarak hesaplanmıştı. İki havalimanından, bu yılın aynı döneminde, geçen seneye göre 5 milyon 501 bin 93 yolculuk artış kaydedildi. Böylelikle İstanbul havalimanlarından gelen-giden yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 12 arttı. AA

