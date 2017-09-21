İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, dün yerini yağışa bıraktı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, öğle saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak görülen gök gürültülü sağanağın, Cuma sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Yağışın, yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10-40 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, itfaiye, İSKİ ve diğer birimler alarma geçti.

İlçe belediye başkanlıkları, hava tahmin raporları doğrultusunda AKOM tarafından bilgilendirildi ve uyarıldı.

Vatandaşlar bina ve iş yerlerine sığındı

İstanbul’da başlayan sağanak, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın aniden bastırması üzerine Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, yağmur nedeniyle bir anda boşaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki bina ve iş yerlerine sığındı.

AA