İstanbul Müftüsü Yılmaz'a Said Nursi cevabı

Sempozyum konuşmacılardan Yeni Mesaj gazetesi Başyazarı Muharrem Bayraktar ise İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın Said Nursi Sempozyumunda söylediği, "FETÖ üzerinden Risalei Nur'a ve Said-i Nursi'ye bakmak ve eleştirmek bir fitnedir" sözlerine cevap verdi.

"Ben sayın müftüye sesleniyorum, ben ve benim arkadaşlarım Said-i Nursi'yi eleştiriyoruz. Ama bu fitne değil bu imanın ve delikanlılığın bir ölçüsüdür." diyen Bayraktar şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Oraya gidip Said-i Nursi İmanı, tevhidi anlattı diyenlere söylüyorum; O ve onun çizgisinde gidenler 'Hz. Muhammed'e inanmayanlar da cennetlik' diyor. Bunun neresi iman ve tevhid? Müslüman kızları Hıristiyan erkeklerle evlendiriyorlar bunun neresinde iman ve tevhid var? Risalelerinde Kastamonu Lahikasında ‘askere gitmenize gerek yok’ diyorlar. Müslümanlar küffara karşı savaşırken askere gitmeyin demenin neresi iman ve tevhid ile bağdaşıyor müftü efendi? Risalelerinde Hıristiyanlarla ittifak yapın diyor. Müftü efendi Hıristiyanlarla ittifak yapmanın neresinde tevhid var? Yahu biz milli mücadelede Mustafa Kemal'in ordusu Yunan ile savaşırken bu mücadelenin aleyhine bildiri dağıtan Cemiyeti Müderrise’nin bir üyesi olarak Said-i Nursi'nin bu fetvalarda imzası vardı. Sayın müftü efendi, Hıristiyan’la, kafirle, küffarla savaşanlara karşı 'bununla beraber olmayın' diyen bildiriye imza atmanın neresinde iman var, neresinde tevhid var?"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’ndan Gülen’e destek

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra, Hasan Kamil Yılmaz ismine, Yeni Mesaj gazetesi yazarı Müslim Karabacak dikkat çekmişti.

Müslim Karabacak, Meltem televizyonundaki programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Hasan Kamil Yılmaz’l aralarında geçen konuşmaları aktardı. Müslim Karabacak, Hasan Kamil Yılmaz’ın Fethullah Gülen’e karşı çıkılmasına “Fitneci” deyip tepki gösterdiğini açıkladı.

“Osman Topbaş Hocaefendi’nin Çilehane’deki ofisine gittik” diyen Müslim Karabacak şöyle devam eti:

“Orada biz anlattık. Bugün Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Hasan Kamil Yılmaz, bize bir karşı çıktı. ‘Hocaefendi’nin bu hizmetlerine niye karşı çıkıyorsunuz, fitneye sebebiyet veriyorsunuz’ aynen böyle. Osman Topbaş Hoca daha bir duyarlı.”

“Amerika’dan okutman adı altında adamlar koydular okula”

Osman Topbaş’ın kendi okullarını işletemeyip Gülen Cemaati’ne devrettiklerini açıkladığını söyleyen Müslim Karabacak, “Biz de merak ettik, 15 gün sonra bizim çocukları çıkardılar, Amerika’dan okutman adı altında adamlar koydular okula’. Osman Topbaş Hoca’nın bizzat söylediği şey” diye konuşmuştu.

Müslim Karabacak, Hasan Kamil Yılmaz’a yönelik 15 Temmuz darbe girişimini kastederek “O zaman bizi anlasaydı, asıl en büyük fitnenin önü kesilirdi” dedi.

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