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İstanbul saldırıları tesadüfi değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reina'da katliam yapan teröristin yakalanması üzerine, Türkiye'nin en önemli markası olan İstanbul'a bir gün bölücü örgüt, diğer gün DEAŞ tarafından saldırılmasının tesadüfi olmadığını ifade ederek, "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak" dedi.

17 Ocak 2017 Salı 15:58
İstanbul saldırıları tesadüfi değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşı gecesi Reina'yı kana bulayan canavarın yakalanması üzerine yaptığı değerlendirmede, "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür" dedi.

Türkiye'nin en önemli markası olan İstanbul'a bir gün bölücü örgüt, diğer gün DEAŞ tarafından saldırılmasının tesadüfi olmadığını ifade eden Erdoğan, "Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hızlı artışın rasyonel sebeplere dayanmadığını, meselenin üreticileri ve tüketicileri tedirgin ederek, ekonomiyi yavaşlatmak olduğunu kim inkar edebilir? Bakıyorsunuz tarlada domates bir lira ama geliyor buraya çarşıya, pazara, eve aldığımız zaman yedi, sekiz liraya kadar çıkıyor. Ne bu, bu arada olanlar kimler? İnsaf, insaf" şeklinde konuştu.

Mücadele terör örgütleriyle

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir istiklal mücadelesi içinde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bu defa muhatabımız, kendi isimleri ve askeriyle karşımıza çıkan düşmanlar değil, onlar veya onların kullandıkları maşalar olan terör örgütleridir. İsimlerinin, söylemlerinin farklı olduğuna bakmayın, PKK, DEAŞ, FETÖ, YPG, DHKP-C ve diğerlerinin hepsi de aynı senaryonun oyuncularıdır. Tüm terör örgütlerinin tek bir misyonu vardır. Bu da milli birliğimizi, ülkemizin bütünlüğünü tehdit etmek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına pranga vurmak, 2023 hedeflerini sabote etmektir. Edemeyecekler. İnşallah, biz göremeyeceğiz ama torunlarımız görecek. İnşallah 2053'ü de bu milletin evlatları gerçekleştirecek, 2071'i de. 15 Temmuz'da darbe yapmak için harekete geçenleri nasıl milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattıysak, Suriye'de sınırımızda terör bölgesi oluşturmaya çalışanların heveslerini nasıl kursaklarında bıraktıysak, ekonomide kurulan tuzakları, Suriye ve Irak'ta yazılan senaryoları, bölgemizde oynanan oyunları da aynı şekilde yerle yeksan edeceğiz. Suriye ve Irak'ta geciktirildikçe geciktirilen operasyonların, bu ülke halklarının selameti ve hayrına değil, ülkemizi de içine alan daha büyük bir terör dalgasına zemin hazırlama niyetini taşıdığı artık gizlenemez bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye'nin sahaya inmesi karşısında gösterilen garip tepkiler, bu oyunun bozulmasından kaynaklanıyor."

Finans sektörüne bir uyarı daha

Finans sektörüne de seslenen Erdoğan, "Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar, eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa, kim ne derse desin karşısında bizi, hükümeti bulacaktır."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Saldırıları Tesadüfi DeğilCumhurbaşkanı ErdoğanEkonomiDolar
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