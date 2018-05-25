İstanbul'un en şanslı 5 ilçesi

29 Ekim’de 3. Havalimanı’nın ilk etabının açılmasına paralel olarak gündeme gelen Atatürk Havalimanı’nın ‘yeşil alan’ yapılması kararı, bu bölgeye yakın ilçedeki konutlara pozitif yönde katkı sağlaması öngörülüyor.

Atatürk Havalimanı’nın Central Park’ı 3’e, Hyde Park’ı 8’e katlayabilecek ölçüde yeşil alana dönüşmesi potansiyeli Bakırköy başta olmak üzere en çok havaalanına 5 kilometre mesafedeki 5 ilçedeki konut değerlerini pozitif yönde etkilemesi bekleniyor. Bu ilçeler Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ile Ataköy, Yeşilköy, Florya gibi bölgeleriyle önde olan Bakırköy olacak.

Havalimanının 10 km çevresini hesaba kattığımızda ise üçüncü derecede etkilenecek alanlar arasına Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu giriyor. Proje gerçekleşirse, İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan yüzde 10 artacak.

