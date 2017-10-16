İstanbul'un zenginleri 20 mahallede yaşıyor

İstanbul Üniversitesi'nin yürüttüğü "Mahallem İstanbul Projesi" ile kentin en yüksek sosyoekonomik statüye sahip 20 mahallesi belirlendi. İstanbul nüfusunun yüzde 1,6'sının yaşadığı bu mahallelerden 10'u Beşiktaş’ta, 4'ü Kadıköy’de, 2'si Beyoğlu’nda, 2'si Bakırköy’de. Şişli ve Beykoz’da da birer mahalle kentin en yüksek sosyoekonomik statüsüne sahip sakinleri barındırıyor.

Araştırmayla İstanbul nüfusunun yüzde 16.3'ünü oluşturan üst orta kesimlerin yaşadığı 135 mahalle, kent nüfusunun yüzde 42.2'lik orta kesiminin yaşadığı 329 mahalle ve nüfusun yüzde 35,1'ini oluşturan düşük sosyoekonomik statüdeki grupta bulunanların yaşadıkları 417 mahalle de belirlendi.

Mahallem İstanbul projesinde İstanbul’daki 959 mahalleyi sosyoekonomik açıdan incelediklerini anımsatan Prof. Dr. Murat Şeker, projeyle ilgili gelişmelerin "www.mahallemistanbul.com" adresinden izlenebileceğini bildirdi.

HABER MERKEZİ