Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106474
ALTIN
152.733
DOLAR
3.6440
STERLİN
4.8422
EURO
4.3033

İstanbul'un zenginleri 20 mahallede yaşıyor

İstanbul Üniversitesi'nin yürüttüğü "Mahallem İstanbul Projesi" ile kentin en yüksek sosyoekonomik statüye sahip 20 mahallesi belirlendi.

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:57
23 Okunma
İstanbul'un zenginleri 20 mahallede yaşıyor

İstanbul Üniversitesi'nin yürüttüğü "Mahallem İstanbul Projesi" ile kentin en yüksek sosyoekonomik statüye sahip 20 mahallesi belirlendi. İstanbul nüfusunun yüzde 1,6'sının yaşadığı bu mahallelerden 10'u Beşiktaş’ta, 4'ü Kadıköy’de, 2'si Beyoğlu’nda, 2'si Bakırköy’de. Şişli ve Beykoz’da da birer mahalle kentin en yüksek sosyoekonomik statüsüne sahip sakinleri barındırıyor.

Araştırmayla İstanbul nüfusunun yüzde 16.3'ünü oluşturan üst orta kesimlerin yaşadığı 135 mahalle, kent nüfusunun yüzde 42.2'lik orta kesiminin yaşadığı 329 mahalle ve nüfusun yüzde 35,1'ini oluşturan düşük sosyoekonomik statüdeki grupta bulunanların yaşadıkları 417 mahalle de belirlendi.

Mahallem İstanbul projesinde İstanbul’daki 959 mahalleyi sosyoekonomik açıdan incelediklerini anımsatan Prof. Dr. Murat Şeker, projeyle ilgili gelişmelerin "www.mahallemistanbul.com" adresinden izlenebileceğini bildirdi.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbulZenginMahalle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim