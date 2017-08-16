İstanbul Üniversitesi ‘En İyi 500’ listesinde İstanbul Üniversitesi (İÜ), yükseköğrenim alanında etkili değerlendirme otoritelerinden biri kabul edilen Jiao Tong Üniversitesi'nin her yıl hazırladığı "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" listesinde 415. sırada yer aldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ), yükseköğrenim alanında etkili değerlendirme otoritelerinden biri kabul edilen Jiao Tong Üniversitesi'nin her yıl hazırladığı "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" listesinde 415. sırada yer aldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Şhangay kentindeki Jiao Tong Üniversitesi, her yıl hazırladığı "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" sıralamasının 2017 listesini açıkladı. Listeye, Türkiye'den tek üniversite olarak İstanbul Üniversitesi 415. sıradan girdi. Üniversite, mezunların başarısına göre 79, bilimsel yayın sayısına göre 293, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre 340. oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitenin ulusal ve uluslararası birçok farklı listelerde ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Jiao Tong Üniversitesi'nin 2003'ten beri yaptığı "Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi" sıralamasına ilk defa 2003'te giren İÜ, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve son olarak 2017 yılında da başarısını sürdürerek sıralamada yer aldı. AA