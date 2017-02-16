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İstanbul’a yeni metro hatları geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

16 Şubat 2017 Perşembe 17:34
İstanbul’a yeni metro hatları geliyor

Toplantıda Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve Vezneciler-Sultangazi Metrosu'nun yapımına ilişkin plan değişikliği teklifleri, gündeme geldi. Mecliste, iki projenin binlik ve 5 binlik planları oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılında hizmete alınması planlanan, 800 metrelik Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, çift yönde saatte 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olacak. Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi raylı sistem projesi de kabul edildi. Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerini yer altından birleştirecek metro hattına ilişkin proje, 2019 sonrasında hizmete girecek. 15 istasyondan oluşacak 12.3 kilometrelik hatla Vezneciler-Sultangazi arası sadece 19 dakika sürecek. İstasyonlar, Vezneciler - Saraçhane - Fatih Camii - Edirnekapı - Ayvansaray - Eyüp Sultan - Rami Kışlası - Gaziosmanpaşa - Şemsipaşa - Küçükköy - Yenimahalle - Esentepe - Sultangazi - Cebeci - Mescid-i Selam şeklinde olacak. Vezneciler-Sultangazi Metrosu, Hacıosman-Yenikapı Metrosu’na Vezneciler istasyonunda bağlanacak ve bu sayede Marmaray’a da entegre olacak. AA

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