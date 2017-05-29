İstanbul’da darbe girişimi ana davası başladı

İstanbul'da 89 kişinin şehit edildiği girişime ilişkin yargılama Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılan binada başladı. Davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan duruşma savcısı olarak görev yapıyor. 351 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullanan 800 üyesinden 500'ünün darbe girişimine katılmadığına dikkat çekiliyor. Bu kişilerin ikinci bir darbe girişiminde kullanılmak üzere uyuyan hücreler olarak bekletildikleri tespitine yer veriliyor. İddianamede 'Yurtta Sulh Konseyi'in İstanbul yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyüp Gürler'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, doksan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve yüz yetmiş dörder yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer 13 kişi hakkında da en az üçer kez olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil 89 kişi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile hükümet de 'suçtan zarar görenler' sıfatıyla iddianamede yer alıyor. HALİL MEMİŞ