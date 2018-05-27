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İstanbullu konut kirasına servet ödedi

TUVİMER'in araştırmasına göre 2017'de İstanbul'da 30 milyon metrekare büyüklüğünde 252 bin 223 konut kiralanırken, bu kiralama karşılığında yıllık 7 milyar 800 milyon lira ödeme yapıldı

27 Mayıs 2018 Pazar 17:46
İstanbullu konut kirasına servet ödedi

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) "2017 Yılı Konut Sektörü Kiralama ve Satın Alma İşlemleri" başlıklı araştırmasına göre, 2017'de İstanbul'da 30 milyon metrekarelik 252 bin 223 adet konut kiralanırken, bu kiralama karşılığında yıllık 7 milyar 800 milyon lira ödeme yapıldı.

Kiralıkta Esenyurt ilk sırada

Rapora göre, geçen yıl İstanbul genelinde 252 bin 223 kiralama işlemi gerçekleşirken, bu alanda başı 24 bin 690 konutla Esenyurt çekti.

Geçen yıl kiralanan konut sayısında Esenyurt'u 13 bin 782 adetle Sarıyer, 11 bin 440 adetle Ataşehir, 11 bin 13 adetle Şişli, 9 bin 938 adetle Ümraniye takip etti. Pendik 9 bin 727 adet konutla, Kağıthane 9 bin 302 adetle, Kadıköy 8 bin 501 adetle, Başakşehir 8 bin 480 adetle, Sancaktepe 7 bin 461 adetle ilk 10 içerisinde ye aldı.

İlk 5'te yer alan ilçelerdeki konut kiralama işlemlerinin 70 bini aşması dikkati çekti. İstanbul genelinde geçen yıl gerçekleşen 252 bin 223 kiralama işlemi için aylık bazda 650 milyon lira, yıl toplamında 7 milyar 800 milyon lira ödendi. Geçen yıl en çok konut kirası ödenen ilçelerin başında aylık 171 milyon 456 bin lirayla Beşiktaş başı çekerken, onu 83 milyon 617 bin lirayla Kadıköy, 81 milyon 617 bin lirayla Şişli, 53 milyon 18 bin lirayla Sarıyer takip etti.

Bakırköy'de geçen yıl konut kirası için ayda 34 milyon 584 bin lira ödenirken, bu rakam Ataşehir'de Üsküdar'da 19 milyon 265 bin lira, Maltepe'de 17 milyon 428 bin lira, Beykoz'da 17 milyon 151 bin lira, Eyüp'te 16 milyon 875 bin lira olarak gerçekleşti. AA

Anahtar Kelimeler:
KonutKira
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