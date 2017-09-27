Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
101784
ALTIN
147.814
DOLAR
3.5776
STERLİN
4.7877
EURO
4.1945

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı...

Meteoroloji saat verdi!... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege denizinde yarın fırtına beklendiğini açıkladı. Öte yandan öğlen saatlerinde Şile'de hortum meydana geldi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:38
39 Okunma
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nde yarın rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ile öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/sa), güneydoğu kesimlerde güney yönlerden (30-50km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

İstanbul: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı az bulutlu 26

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İstanbulSelFırtınaYağmurHortum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim