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İşte kahraman Türk kadını

Ankara Üniversitesinin arşivlerinden derlenen ‘Milli Mücadelede Kadınlar’ sergisinde, Kurtuluş Savaşı’nda kahramanca mücadele eden kadınların fotoğrafları ilk kez izlenime sunuluyor

08 Mart 2018 Perşembe 18:09
İşte kahraman Türk kadını

Ankara Üniversitesi arşivlerinden derlenen "Milli Mücadelede Kadınlar" sergisinde, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca mücadele eden kadınların ilk kez izlenime sunulan fotoğrafları yer aldı.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca mücadele eden kadınların fotoğraflarından oluşan çarpıcı bir arşiv ortaya çıkardı.

Tandoğan Yerleşkesi Rektörlük Fuaye Alanı'nda, söz konusu fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlendi. Sergide, Milli Mücadele döneminde kahramanlıklarıyla kendini gösteren Türk kadınlarının zorlu şartlar altında neler başardıkları fotoğraf karelerine yansıdı.

Fotoğraflarda, savaş sırasında cephede elinde silahla erkeklerin arasında siper almış bir kadının tam arkasında patlayan top mermisinin yaşattığı gerilimi yansıtan anın ve yanı başında şehit düşen askere rağmen gözünü namludan ayırmayan Türk kadınının azminin görüntüleri dikkati çekti.

Dijital rötuşlar ile daha belirgin hale getirilen fotoğrafların sergisi, yarın sona erecek.
AA

Anahtar Kelimeler:
Milli MücadeleKadınTürkSergi
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