İşte Meclis'in performansı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 26. Yasama Dönemi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre 26. Dönem'de 644 kanun tasarısı ve 2 bin 327 kanun teklifinden, 93 kanun ve 396 uluslararası antlaşma olmak üzere toplam 489 kanunun kabul edildi. 83 TBMM kararı alındı. 31 OHAL KHK'si kanunlaştı. TBMM Genel Kurulu 2 bin 850 saat, Komisyonlar 3 bin 51 saat olmak üzere toplam 5 bin 901 saat çalışıldı.

TBMM çalışmalarında 214 bin 615 sayfa tutanak tutuldu. 30 bin 496 yazılı soru önergesinden 12 bin 396'sı, bin 699 sözlü soru önergesinden 568'sinin cevaplandı. TBMM'yi bu dönemde 20 cumhurbaşkanı, 25 meclis başkanı, 1 devlet başkanı yardımcısı, 12 başbakan, 4 başbakan yardımcısı, 32 bakan, 91 büyükelçi, 68 farklı düzeyde yabancı heyet ziyaret etti. Genel Kurul’dan 2 bin 850 saat canlı yayın, 249 saat haber yayını, 242 saat siyasi parti grup toplantısı yayını gerçekleştirildi.