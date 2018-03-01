İşte Milli Proje... 'Dünya bu kitaba selam duruyor'

YENİ MESAJ/ANKARA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet/Milli Devlet kitabı genişletilmiş yeni baskısı görkemli bir programla Türk halkına ve dünyaya deklare edildi.

Tanıtım töreni Prof. Dr. Haydar Baş’ın 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'da yaklaşık 4.5 saat süren bir oturumda modelini anlatmasının 5. yıl dönümünde Başkent Ankara'da gerçekleştirildi. Programa Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaş katıldı.

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, gecenin geç saatlerine kadar devam eden coşkulu programda modelini anlattı ve kitabını imzaladı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Milli Ekonomi Modeli üzerine değerlendirme konuşmaları yapıldı.

Bakan Gazioğlu da katıldı

Programın davetlileri arasında yer alan İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu da bir selamlama konuşması yaptı.

"Sizin aranızda olmaktan müthiş mutluluk duydum. Sağ olun, var olun" diyen Gazioğlu, "Allah hocamızı başımızdan eksik etmesin. Biz fakültede bir parça ekonomi de okuduk. Ekonomide iki sistem vardı, bir kapitalist sistem, iki kolektivist sistem. Kapitalizm liberalizmi savunan, kolektivist sistem de komünizmi savunan bir sistem. Komünizm zaten iflas etti, hocam da kapitalizmi iflas ettirdi. Bundan sonra artık Milli Ekonomi Modeli var. Zaten kitabın ismi de çok güzel. Her şey de milli var. Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu sıfat da bu zaten. Hocam da bunu, milliliği koymuş öne, insanı koymuş öne. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

‘Milli Ekonomi Modeli bir barış modelidir’

Programda BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş’tan önce son konuşmayı Milli Ekonomi Modeli Sosyal/Devlet Milli Devlet kitabının genişletilmiş yeni baskının hazırlanmasında büyük emeği geçen tarihçi – yazar Emre Polat konuştu.

Polat şunları söyledi: "İçinde gizli kodlar saklı olan Haydar Baş'ın bu eseri, 21. yüzyıla ve belki de gelecek asırlara damgasını vuracak bir başyapıttır. Bu eser kapitalizmin kucağında inim inim inleyen ülkemizin ve sömürülen milletlerin makûs talihini değiştirecek yegâne anahtardır. Bu eser insanlığı bolluk ve beraberlikle buluşturacak olan bir liderin insanlığa uzattığı davet elidir. Bu davet insanlığın son şansıdır. Bu eser aç gözlü kapitalizmin sınırlarımıza dayandırdığı üçüncü dünya savaşını durduracak bir barış modelidir. Dünya bu modele muhtaçtır, bu model Türkiye'nin kaderidir."

‘Bizim yaptığımız devlete ve millete sahip çıkmaktır’

Emre Polat'ın konuşmasının ardından izleyicilere Milli Ekonomi Modeli'nin anlatıldığı sinevizyon gösterildi. İcmal Gençlik Korosu’nun marşlarla renk kattığı programın sonunda ise kürsüye modelin mimarı olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş geldi.

Konuşmasına programa katılanlara teşekkür ederek başlayan BTP lideri, "Dünyada hiçbir kadro buradaki kadronun yüzde biri değildir. Buna inanın. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Bize Türkiye'yi 6 ay teslim etsinler dünya lideri yapmaz isek namerdiz. Allah nasip ederse bunu da millete göstereceğiz. Sen senelerce iktidarda kalacaksın topal ördek gibi... Bu ne biçim bir iş? Bu işi biliyorsan yaparsın, bilmiyorsan yapamazsın. Bu kadar basit. Ben biliyorum dediğim zaman, bilin ki biliyorum. Bizim hiç kimseye de bir husumetimiz yok. Bu vatan bizim, bu millet bizim, bu devlet bizim, bu sancak, bayrak bizim. Bunlara sahip çıkacağız ve çıkıyoruz. Bizim yaptığımız işin temeli bu" dedi.

‘İslam âleminin de karnını doyuracağım’

Prof. Dr. Haydar Baş konuşmasına şu dikkat çekici sözlerle devam etti: "Ben 'asgari ücreti 5 bin lira yapacağım' dedim. Nasıl yapacağımı da izah ettim. Bu işin kitabını yazdım, işte ortada. Dünya bu kitaba selam duruyor, ama Türkiye'de selam verecek adam bulamıyorum. Bu kadar gariplik olabilir mi? Rusya'da gittik, Duma'da 4.5 saat konuştuk. Bütün ilgili insanlar kanaatlerini beyan ettiler, Putin başdanışmanını gönderdi ve ‘Ben bu Milli Ekonomi Modeli ile milletin karnını doyuracağım, sırtını giydireceğim. Bu modeli Rusya'da kanunlaştıracağım' mealinde bir konuşma yaptırdı. Biz de Türkiye dönüşünde bize teşekkür ederler diye düşünüyorduk, ama bir basın organında bir nokta görmedik. Biz oraya giderken ilgili bakanlığa bilgi verdik. Neticede biz oraya Türk devleti ve milleti adına gittik. Ama iyi bilin ki ben söke söke geleceğim, bunda hiç kuşkunuz olmasın. Yapamaz diyorlar, görecekler nasıl yapacağımı. Ben sadece Türk vatandaşlarının karnını doyuracak değilim; aç susuz biçare gezen bütün İslam âleminin karnını da doyuracağım. Var mısınız?"

Ya bizim de kapımızı çalarlarsa...!

Salonu hınca hınç dolduran coşkulu vatandaşların alkışlarıyla devam eden konuşmasında İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu da değerlendiren BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Adam geliyor sırtında bir gömleği bile olmayan Müslüman’ın sırtına biniyor, eziyet ediyor, dövüyor, sövüyor, namusunu kirletiyor ve öldürüyor. Biz ise burada oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz hiç umurumuzda değil. Allah muhafaza eylesin, ya bizim kapıyı da çalarlarsa ne yapacağız arkadaşlar? Adam önüne doğru giderken döner sana, ne yapacaksın? Haydi söyle. Özellikle bizim nesil hiçbir şey bilmiyoruz. Teslim olsan da bir şey olmaz. Şeref, izzet ve namus hiçbir şey kalmaz. Onun için arkadaşlar biz birbirimize sahip çıkmaya söz verelim" dedi.

İmza izdihamı

Başkent Ankara’da gerçekleşen tarihi nitelikteki programın son bölümünde salonu dolduran binlerce vatandaş Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet/Milli Devlet eserini, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’a bizzat imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

İmza töreni sırasında büyük izdiham yaşandı. Vatandaşlar eseri müellifine imzalatmak için adeta birbiri ile yarıştı. İmza töreni uzun süre devam etti.