İstihbarata Suriye vizesi

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, sahada beklenmedik, çok boyutlu ve girift gelişmeler yaşanıyor.

Salı günü özellikle İran yanlısı olduğu öne sürülen milislerin Afrin'e girmeye çalışması, Türkiye'nin bu gücü top atışına tutup püskürtmesi, Esad yönetimi ile YPG'nin anlaştığına dair haberlerin yoğunlaşması son 3 gündeki dikkat çekici gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Bütün bu gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 15 dakika süren kabulü sonrası yaşanması da dikkati çekiyor.

Suriye'ye yeşil ışık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında peşi sıra gelen kritik gelişmeler konusunda Ankara’nın duruşuna dair önemli ipuçları verdi.

Kalın, olağanüstü şartların gereği olarak Türkiye istihbarat birimlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak Suriye yönetimi ile temas kurabileceğini söyledi.

Kalın, şunları söyledi: "Şam rejimiyle doğrudan temasımız söz konusu değil. Ancak Astana sürecinde Suriye sahasındaki konuları takip etmek için kurduğumuz bir mekanizma var. Verdiğimiz mesajlar zaman zaman dolaylı olarak İran ve Rusya üzerinden Suriye'ye iletilmekteydi. Dolayısıyla dolaylı bir trafiğin olduğunu biliyoruz. Doğrudan bir resmi temasımız söz konusu değil. Ancak olağanüstü şartların gereği olarak ilgili birimlerimiz, burada kast ettiğim istihbarat birimlerimiz, doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir."

50 araçlık konvoy girdi

Kalın bahsettiği olağanüstü şartların, Salı günü Suriye hükümetine bağlı milislerin Afrin'e giriş yapmaya çalışması gibi durumlar olduğunu ifade etti.

Kalın, 40-50 araçlık bir konvoyun Halep'ten Afrin'in güneyine girmeye çalıştığını, ancak açılan topçu ateşiyle bu grupların püskürtüldüğünü ifade etti. Kalın, rejim destekçisi terörist grupların Afrin'e girme teşebbüsüne ilişkin, "Bugün yarın böyle bir teşebbüste tekrar bulunabilirler mi? Mümkündür. Ama bununla ilgili tedbirler alınmıştır. Orada PYD/YPG terör örgütüne destek mahiyetinde atılacak her adım, doğrudan bunların terör örgütleriyle aynı safta yer alması ve bizim için de meşru hedef haline gelmesi demektir" dedi.

Operasyon durmayacak

Kalın, Afrin operasyonun durum durmayacağı konusunda ise şunları söyledi: "İkide bir önümüze 'Afrin operasyonu durmalı, şöyle, böyle olmalı' gibi açıklama getirenlere cevabımız budur; kimseye bir izahat borcumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti kendi ulusal çıkarları için gereğini yapmaktadır." Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında bazı AB ülkelerinin bakanları Türkiye'ye vize serbestisi için Afrin operasyonunun durdurulması çağrısında bulunulmuştu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, 6 Şubat'ta yerli ve yabancı gazetecilerin katıldığı basın toplantısında, "Bir ülke karşı ülke devletinin izni olmadan başkasının topraklarına girerse biz prensip olarak bunu kabul etmeyiz. İsteğimiz bu operasyonun bir an önce son bulmasıdır, çünkü burada hem Türk kardeşlerimiz hayatını kaybetmiş oluyor, hem karşı taraftan ve Kürtlerden ölenler oluyor" demişti. İran'ın devlet televizyonunda da "Türk ordusunun Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı" yönünde haber yayınlanmıştı.

Çocukları koruyacak yeniden düzenlemeler yolda

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cinsel istismar konusuyla ilgili yeni bir süreç başlatılıyor. Mevcut kanunlar çerçevesinde ne tür düzenlemeler yapılacak, hangilerinde kanuni düzenleme, hangilerinde mevzuat düzenlemesi yapılacağına dair çalışmaları yürütmek üzere 6 bakandan oluşan bir komisyon yarın çalışmalarına başlıyor. Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gündeminde olan maalesef çok büyük bir yaradır. Bu insanlık dışı tutumu, hareketi, suçu ortadan kaldırmak için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber etme konusunda tam bir kararlılık içerisindeyiz" dedi.