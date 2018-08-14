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İtalya'da köprü felaketi

Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çöktü

14 Ağustos 2018 Salı 16:25
İtalya'da köprü felaketi

Çok sayıda araç zemine çakıldı. Bazı araçların enkaz altında kaldığı olayda çok sayıda kişi beton yığınları altında kalarak öldü. A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı yerel saatle 11.30 civarında çöktü. Köprünün her iki şeridi de çöktü.

Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmur ve fırtınanın da etkili olduğu düşünülüyor. Görgü tanıklarından biri ise köprünün yıldırım düşmesinin ardından çöktüğünü ifade etti. ANSA'ya konuşan tanık, "11.30 civarında köprüye yıldırım düştüğünü ve köprünün çöktüğünü gördük" dedi.

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