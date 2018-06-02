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İtalya'da yeni hükümet iş başında

Haftalar süren siyasi kriz koalisyon hükümetinin kurulmasıyla sona erdi ancak Batı Avrupa'nın sistem karşıtı ilk iktidarının Avrupa Birliği (AB) ile çatışması çok yakın ihtimal. Dış politikada Rus rüzgarı esecek, çünkü hükümet programında AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılması isteniyor. Yeni koalisyon hükümeti, Türkiye'nin AB üyeliğine de net bir şekilde karşı

02 Haziran 2018 Cumartesi 13:54
İtalya'da yeni hükümet iş başında

HABER MERKEZİ

İtalya'da 4 Mart'taki genel seçimlerin ardından yaklaşık 3 aydır süren siyasi kriz, sonunda 1 Haziran'da hükümeti kurma görevinin 5 Yıldız Hareketi-Lega koalisyonuna verilmesiyle aşıldı. Başbakan Giuseppe Conte ve kabinesi yemin ederek göreve başladı. Bakanlar kurulu ilk toplantısını yaptı.

Toplantı öncesi Conte'ye ilk tebriklerden biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, Conte'ye gönderdiği telgrafda "Hükümetteki faaliyetlerinizin Rusya ve İtalya arasında birçok alanda yapıcı işbirliğini geliştirmeye, ayrıca bölgesel ve uluslararası alandaki kilit sorunların çözümünde verimli bir etkileşime katkıda bulunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. İtalya Parlamentosu'nda güven oylamasının ise hafta başında, muhtemelen salı günü yapılması bekleniyor.

Sistem karşıtı bir iktidar

Koalisyonun programında Euro Bölgesi'nin mali kurallarıyla çelişen vaatler bulunuyor. Vatandaşlık geliri ve emeklilik geliri adı altında düşük gelirlilere ayda 780 euro ödeme yapılması ve gelir vergilerinin düşürülerek yüzde 15-20 oranlarına sabitlenmesi bu vaatlerden bazıları.

Bu kalemlerin İtalya'nın kamu borcunun on milyarlarca euro daha artmasına yol açacağı belirtiliyor. Batı Avrupa'nın ilk sistem karşıtı iktidarının ne gibi etkileri olacağı tartışılıyor. İtalya'da 4 Mart seçimlerinin gerçek bir kazananı olmasa da, hiçbir parti ya da ittifak parlamentoda çoğunluğu elde edemese de seçimlerden AB'ye mesafeli yaklaşan, göç karşıtı, gücünü müesses nizam eleştirisinden alan partiler güç kazanarak çıkmıştı.

Ve 3 ay süren pazarlıklar, bu partilerin AB'nin kurucuları arasında yer alan bir ülkenin iktidarına ilk kez popülist ve sistem karşıtı partilerin gelmesiyle sonuçlandı. Başbakanlığını hukuk profesörü, avukat Giuseppe Conte'nin yaptığı hükümette, 5 Yıldız ve Lega'nın liderleri de hem başbakan yardımcılığı hem de birer bakanlık görevini üstlendi. 5 Yıldız lideri Luigi Di Maio Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı, Lega lideri Matteo Salvini de İçişleri Bakanı olarak görev yapacak.

Euro'dan ayrılmak tartışılıyor

'Değişim Hükümeti'nin ekonomi bakanlığına aday gösterdiği ancak cumhurbaşkanının 'Euro karşıtı' olduğu gerekçesiyle veto ettiği ekonomist Paolo Savona, nihai kabine listesinde Avrupa ile İlişkiler Bakanlığı'na getirildi. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevi ise Savona'nın yerine daha ılımlı bulunan ekonomi profesörü Giovanni Tria'ya verildi.

Tria da AB'nin mali kurallarını eleştirse de Euro Bölgesi'nden ayrılmayı savunmuyor. Paolo Savona, İtalya'nın AB ortak para biriminden ayrılması için geliştirdiği 'B Planı' senaryosuyla tanınırken Giovanni Tria, "Euro'dan ayrılmanın her derde deva olacağını söyleyenlere hak vermiyorum ama Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi'nin 'Euro'dan geri dönülmez' şeklindeki sözlerine de hak vermiyorum" demişti. İtalya'da bu hafta içinde açıklanan anketler de halkın yüzde 60-72'sinin Euro Bölgesi'nden ayrılmak istemediğini gösteriyor.

Dış politikada Rus rüzgarı

İtalya'nın yeni hükümetinin dış politika alanında en çarpıcı değişim vaadi ise Rusya ile yakınlaşma isteği. Hükümet programında, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılması isteniyor. Rusya'nın bir tehdit değil NATO ve AB için potansiyel bir ortak olduğu belirtiliyor.

Hükümet ortaklarının Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakmadığı da biliniyor. Lega lideri Matteo Salvini, her fırsatta Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin sürdürülmesine karşı çıkıyor. Son olarak da geçen Şubat ayında, seçim kampanyası sürerken Türkiye'nin AB üyesi olmasından bahsetmenin 'tamamen bir delilik' olduğunu söylemişti.

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İtalya
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