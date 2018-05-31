İtalya'dan AB'ye Euro tehdidi

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Alman IFO Enstitüsü Başkanı Hans-Werner Sinn, İtalya'nın yaşadığı siyasi ve ekonomik krizlerden dolayı ülkenin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu ve ülkede siyasi istikrarın olmayışından dolayı yaşanılan krizin sonunda eurodan çıkacağını iddia etti. Ekonomi dergisi Wirtschafts Woch'e yazan ünlü ekonomist Sinn, Almanya, para veya teminat vermezse İtalya'nın Euro'dan çıkması ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Siyasi reformları erteleyen, devlet harcamalarını güçlü bir şekilde devam ettiren ve var olan borçların silinmesini talep eden İtalya'nın AB'den "ya borçlarımızı silersiniz ya da eurodan çıkarız" diyerek tehdit ettiğini belirten Sinn, bu söylemlerin İtalya'nın gizli bir hesabının olduğunu gösterdiğini ifade etti. Sinn, İtalya dış borçlarını ödeyebilmesi için tasarruf reformlarının yerine getirmesi gerektiğini aksi takdirde, iflasa gideceğini ve İtalya'da meydana gelebilecek bir krizin AB'yi de ciddi manada etkileyeceğini söyledi.

İçinde bulunduğu krizden çıkamaması halinde İtalya'nın AB ülkelerine zarar vermemesi için euro para biriminden çıkmasının en doğru yol olacağını belirtti.

İtalya Euro'yu batırabilir

Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'da ekonomi tam olarak toparlanabilmiş değil. İtalya'nın kamu borcu 2.3 trilyon Euro. Bu da gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 132'sine denk geliyor. AB'de Yunanistan'dan sonra en yüksek ikinci oran bu. Kaderinin Yunanistan gibi olması zaman meselesi. Son seçimlerdeki tablo bunun ön hazırlığı olacak gibi duruyor.

Bu yıl düzenlenen seçimlerde Euro Bölgesi karşıtı ve AB'ye şüpheyle bakan popülist Beş Yıldız ile Lig siyasi hareketlerinin sandıktan galibiyetle çıkması, ülkenin yöneldiği siyasi rota konusunda endişeleri artırdı. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın popülistlerin maliye bakanı olarak seçtiği Prof. Paolo Savona'yı veto etmesi, Euro üzerindeki gerilimin artmasına yol açmış durumda.

İtalya'daki durumu değerlendiren Alman Die Welt gazetesi, "Maliye uzmanı Carlo Cottarelli'nin cumhurbaşkanı tarafından teknokratlar hükümeti kurmakla görevlendirilmesi 'İtalyan hastalığına' çare olmayacak, rahat nefes alınmasına yaramayacaktır. Kimse kendini kandırmasın: İtalya'da kendisiyle birlikte euroyu da batırma potansiyeli mevcuttur" yorumunda bulundu.