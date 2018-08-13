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İTO'dan KGF teklifi

İTO Başkanı Avdagiç, “Üretimi, ihracatı olan ve döviz kurlarındaki artıştan olumsuz etkilenen firmaların kredileri yapılandırılırken, Kredi Garanti Fonu bu yeniden yapılandırmalara teminat versin” dedi

13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:00
İTO'dan KGF teklifi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kur üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomi savaşında reel sektörün finansman desteğiyle güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada bu bağlamda, kredi yapılandırmasında 'KGF'yi devreye alma' önerisi getirirken, bankalara da Merkez Bankası'nın artırdığı teminat yönetiminde esnekliği eksiksiz şekilde reel sektöre yansıtma çağrısında bulundu.

Avdagiç, kur riskini taşıyan firmalara önerisini şöyle anlattı: "Reel sektörün mevcut kredilerini yeniden yapılandırma talebi var. Üretimi, ihracatı olan ve döviz kurlarındaki artıştan olumsuz etkilenen firmaların kredileri yapılandırılırken, Kredi Garanti Fonu bu yeniden yapılandırmalara teminat versin. Bu sayede mevcut kredilerin vadesini ve faiz oranını makul seviyelere çekmek daha mümkün hale gelecektir."

Avdagiç, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı kararlarla piyasanın ilk hassasiyetine, olası likidite ihtiyacına olumlu bir şekilde verdiğini belirterek "Bu yaklaşımın bankalar tarafından tam ve eksiksiz dikkate alınmasını bekliyoruz. Bu süreçte bankaların reel sektöre karşı tutumunu yakından takip edeceğiz" ifadesini kullandı. Avdagiç, Merkez Bankası nasıl bankalara teminat yönetiminde esneklik sağladıysa, bankaların aldığı bu esnekliği 'eksiksiz' şekilde reel sektöre yansıtması gerektiğini kaydetti. HABER MERKEZİ

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