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İTÜ'den doğa tarihine önemli katkı

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden doğa ve dünya tarihine önemli bir katkı daha geldi. Ülkemiz ve dünyanın çeşitli bölgelerine ait bin 500 mineral ve kayaç örneğinin sergilendiği İTÜ Maden Fakültesi Mineraller ve Kayaçlar Müzesi açıldı

14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:33
İTÜ'den doğa tarihine önemli katkı

Dünya başarı sıralamalarında ülkemizi birincilikle temsil eden İTÜ Maden Fakültesi, doğa tarihini yaşatacak önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Ülkemiz ve dünyanın çeşitli bölgelerine ait yaklaşık bin 500 mineral ve kayaç örneği İTÜ Mineraller ve Kayaçlar Müzesi’nde bir araya getirildi.

Tarihe ışık tutan müzede yer alan örnekler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından toplandı. Türkiye’nin ilk kadın Maden Mühendislerinden Prof. Dr. Işık Akman Kumbasar yürütücülüğünde, 1999 yılında tamamlanmış olan “Türkiye Mineral Araştırma ve Geliştirme Projesi” kapsamında örneklerin bir kısmı derlendi. Yurt dışından temin edilen diğer örnekler ise Mineraloji-Petrografi Laboratuvarlarında günümüze kadar korundu. Bir kısmı sergilenmiş mineral ve kayaçlar da hazırlıkların ardından müzedeki yerini aldı.

Dünya tarihi bu müzede

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, öğrencileri ve ziyaretçilerin doğa tarihini daha yakından görebilmeleri amacıyla Maden Fakültesinde uzun süredir “koridor müze” uygulamasının adımlarının atıldığını söyledi. İTÜ Mineraller ve Kayaçlar Müzesi’nin de bu çalışmanın bir örneği olduğunu aktaran Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Üniversitemiz tarafından 27 bölgeden toplam bin 611 mineral ve kayaç örnekleri özenle toplandı, korundu ve tasnif edildi. Mineraller ve Kayaçlar Müzesi’nde bin 500 örnek yerini aldı. Tüm doğa ve tarih severlerin büyük beğeniyle gezebilecekleri bir müze oldu.Müze, dünya tarihine ışık tutuyor. Hem eğitim hem de toplum açısından oldukça önemli bir müzeyi kazanmış olduk” dedi.

Müze zamanla daha da zenginleşecek

Çalışma grubunun içinde yer alan Dr. Mühendis Orhan Yavuz ise bu projenin başladığı günden beri Maden Fakültesinde oluşturulması planlanan müze çalışmalarının araziden örnek derleme dahil her aşamasında diğer meslektaşları ve hocalarıyla birlikte meslek aşkı ve heyecanıyla yer almaktan her zaman mutlu olduğunu söyledi. Müzenin gençlerin yeraltı kaynaklarını iyi öğrenmelerine yardımcı olacağını aktaran Dr. Yavuz, müzenin dışarıdan gelecek öğrencilere de açık olduğunu anlattı.

Dr. Yavuz,bundan sonra da bu müzenin mineral ve kayaç türleri ve sayısının arttırılması için gayret edeceklerini anlattı. OKAN EGESEL
 

Anahtar Kelimeler:
İTÜMadenMüze
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