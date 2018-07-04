Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97245
ALTIN
188.705
DOLAR
4.6717
STERLİN
6.1729
EURO
5.4400

İYİ Parti, Millet İttifakı'nın üstünü çizdi

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:10
İYİ Parti, Millet İttifakı'nın üstünü çizdi

İYİ Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, bir gazetecinin, "Muhtemel bir erken yerel seçimde ittifak tavrınız ne olacak, devam edecek mi? Parti olarak erken seçime hazır mısınız?" sorusuna Çıray, "Biz her seçime hazırız" karşılığını verdi. Çıray, şöyle devam etti: "Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi.

Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim iş birliği, ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek, Türk milletiyle paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim." HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Iyi Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin yağış şekli değişti
Türkiye’nin yağış şekli değişti
Yeni düzene KHK'lı geçiş
Yeni düzene KHK'lı geçiş
'Benim gizli ajandam yok'
'Benim gizli ajandam yok'
'Eşdeğer ilaç' orijinal gibidir...
'Eşdeğer ilaç' orijinal gibidir...
'Haçlı' saldırılar artışta
'Haçlı' saldırılar artışta
Ticaret savaşları pahalıya patlayacak
Ticaret savaşları pahalıya patlayacak
Bal alanları daralıyor
Bal alanları daralıyor
'Haçlı' saldırılar artışta
'Haçlı' saldırılar artışta
Flaş gelişme! Tüm yetkiler artık Erdoğan'da
Flaş gelişme! Tüm yetkiler artık Erdoğan'da
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim