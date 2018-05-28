İzmir'de pazarcılara coplu müdahale

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokaklara kurulan Özkanlar Pazar Yeri'nin kapatılmasıyla kendilerine yeni bir yer bulunmasını isteyen pazarcılara çevik kuvvet polisleri ve bekçiler biber gazı ve copla müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan Özkanlar Pazar Yeri, bölgede oturan bazı vatandaşların kaldırılması için açtığı davayı kazanmaları ve Danıştay 8'inci Dairesi'nin kararı onamasıyla 5 ay önce kaldırıldı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazar esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp yürüyüş düzenledi. En son olarak kendilerine tahsis edilen pazar yerinin okul yapılmak için tahsis edildiğini öğrenen pazarcılar bu durumu protesto etmek için Bayraklı Belediyesi'ne yürümek istedi.

Bu gelişme üzerine Pazartesi sabah saatlerinde Bayraklı Sevgi Yolu'nda toplanan ve "Verilen sözler hani nerede?", "Özkanlar bizimdir, bizim kalacak", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan yaklaşık 200 pazarcıya müdahale edildi. HABER MERKEZİ