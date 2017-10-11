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İzmir Tüpraş'ta patlama: 4 ölü

İzmir'deki Tüpraş rafinerisinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:49
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İzmir Tüpraş'ta patlama: 4 ölü

Tüpraş'ta patlama meydana geldi, 4 işçi hayatını kaybetti.

Olay İzmir'in Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde meydana geldi.

Sabah saat 09.25 sıralarında, boş nafta tankındaki bakım sırasında, gaz sıkışması sebebi ile patlama meydana geldi.

Patlama ile birlikte yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Patlamanın ardından ilk müdahaleyi TÜPRAŞ'ın kendi itfaiye ekibi yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Grubu’ndan çok sayıda itfaiye ekibi çalışmalara destek için rafineriye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sürerken tankın bulunduğu bölge ve civardaki yollar giriş çıkışlara kapatıldı.

Rafinerinin diğer birimlerinde faaliyetler devam etti.Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz olayın iş kazası olduğunu, dışarıdan bir müdahale ya da saldırı olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 12.10.2017 14:51
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