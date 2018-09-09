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İzmir’in dağlarında çiçekler açtı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Büyük Taarruzu başlattıktan sonra 9 Eylül 1922’de İzmir Yunanlılardan alındı ve o gün İzmir’in kurtuluş günü olarak simgeleşti

09 Eylül 2018 Pazar 00:11
İzmir’in dağlarında çiçekler açtı

Birinci Dünya Savaşı sonunda, İtilâf Devletleri, Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladılar ve bu anlaşmaya dayanarak Anadolu’yu işgale başladılar. Türk milleti işgal hareketleri karşısında vatanını kurtarmak için 1919 yılında yer yer direniş hareketlerini başlattı.

Büyük Önder’in ordulara 1 Eylül’de verdiği tarihi emirle başlayan takip harekâtı, 18 Eylül 1922’de işgal kuvvetlerinden tek er kalmayacak şekilde Anadolu’nun tümden işgalden kurtarılmasıyla sona erdi.

İzmir’in 9 Eylül’de düşman işgalinden kurtuluşu, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması’na uzanan süreci başlatması dolayısıyla da Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığının simgesi olarak tarihe geçti. Türk Ordusu, 8 Eylül 1922’de İzmir Kemalpaşa’ya ulaştı.

İzmir’e girişte birkaç hafif ateşle karşılaşmaktan başka bir direnç görmeyen Türk süvarileri, bir İngiliz deniz müfrezesinin de selam duruşuyla Kordonboyu’nu geçerek Konak’taki Hükümet Konağı’na ulaştı.

Pasaport civarında atılan bir el bombasıyla hafif şekilde yaralanan Yüzbaşı Şerafettin’in Hükümet Konağı balkonundaki bayrak direğine Türk bayrağı çekmesinin ardından, Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliğince de Hükümet Konağı’nın hemen sağ tarafında yer alan ve günümüze ulaşmayan Sarıkışla ile Kadifekale’ye de Türk bayrakları çekilerek İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.
HABER MERKEZİ

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