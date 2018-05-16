Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102158
ALTIN
183.254
DOLAR
4.4180
STERLİN
5.9539
EURO
5.2203
banner138

İzmirli baklavacılardan 'fıstık' boykotu

Antep fıstığı fiyatlarındaki artışı protesto eden İzmir'li baklava üreticileri 4 gün boyunca fıstıklı baklava üretmeme kararı aldı. 4 gün boyunca vitrinlere boş baklava tepsileri konulacak

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:40
İzmirli baklavacılardan 'fıstık' boykotu

İzmir'de Antep fıstığı fiyatlarındaki artışı protesto eden baklava üreticileri, 4 gün boyunca fıstıklı baklava üretmeme kararı aldı. Pasta ve Şekerleme Grubu Meslek Komitesi üyeleri, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) bir araya geldi. İZTO Meclis Üyesi Veysel Murat, burada yaptığı konuşmada, Antep fıstığının geçen yıl 60 lira olan kilogram fiyatının bu yıl 150 liraya çıktığını, fiyat artışının 60 liralık kısmının ise son 4 günde görüldüğünü söyledi.

Bu durumun izah edilemez olduğunu belirten Murat, "Baklavanın en önemli ham maddelerinden Antep fıstığındaki aşırı ve suni fiyat artışları sektörü tehdit eder duruma gelmiş ve biz baklava  üreticilerini fıstıklı baklava üretimini durdurma kararı almaya zorlamıştır." dedi.

Fiyat artışının sektördeki karaborsacı tüccarlardan kaynaklandığını, bazı aracıların piyasayı yükseltmek için spekülasyon yaptığını savunan Murat, şöyle devam etti: "Biz İzmirli tatlıcılar olarak, Antep fıstığı fiyatlarındaki bu anlamsız artışı ürünlerimize yansıtarak müşterilerimiz karşısında zor durumda kalmaktansa fıstıklı baklava üretimini durdurma kararı almış bulunmaktayız.

Bu kararımız 17-20 Mayıs'ta 400 satış noktasında uygulanacak ve istisnasız olarak fıstıklı baklava satılmayacaktır." Murat, 4 gün boyunca vitrinlere konulacak boş baklava tepsilerinde "Bugün fıstık yok, boykot var" yazılı afişin olacağını da sözlerine ekledi. AA

Son Güncelleme: 16.05.2018 17:45
Anahtar Kelimeler:
FıstıkBaklavacıIzmirli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'e bir gözlem noktası daha
İdlib'e bir gözlem noktası daha
İsrail çocukları hedef alıyor
İsrail çocukları hedef alıyor
'Soğuk savaş geri döndü'
'Soğuk savaş geri döndü'
Türkiye'den AİHM'e yeni yargıç listesi
Türkiye'den AİHM'e yeni yargıç listesi
Türkiye İsrail ile yaptığı anlaşmalara dokunmuyor
Türkiye İsrail ile yaptığı anlaşmalara dokunmuyor
Anlaşmalara dokunulmuyor
Anlaşmalara dokunulmuyor
Gençlerin yoluna ışık oluyor
Gençlerin yoluna ışık oluyor
4 ayda 2 bin kişi öldü
4 ayda 2 bin kişi öldü
İETT'den ramazana özel hatlar
İETT'den ramazana özel hatlar

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim