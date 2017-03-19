Olay, İzmit Perşembe Pazarı alanında meydana geldi. Kocaelispor taraftarları İzmir’de oynanacak Altay maçına gitmek için Perşembe Pazarı alanında toplandı. Yola çıkmak için otobüslere binen taraftarlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçakların çekilmesi sonrasında boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Serhat Boz (28), Hakan Kaptan ve Orhan Ali Örçen yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken durumu ağır olan Serhat Boz ise hastanede yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Şah damarına isabet eden bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Serhat Boz'un cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrasında hastaneye akın eden çok sayıda Kocaelispor taraftarı aldıkları acı haber ile yıkılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. İHA
İzmit'te kan donduran olay
İzmir’de oynanacak Altay-Kocaelispor maçına gitmek için İzmit’te toplanan taraftarlar arasında çıkan kavgada boğazından bıçaklanan 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı
19 Mart 2017 Pazar 16:19
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