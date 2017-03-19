İzmit'te kan donduran olay

Olay, İzmit Perşembe Pazarı alanında meydana geldi. Kocaelispor taraftarları İzmir’de oynanacak Altay maçına gitmek için Perşembe Pazarı alanında toplandı. Yola çıkmak için otobüslere binen taraftarlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçakların çekilmesi sonrasında boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Serhat Boz (28), Hakan Kaptan ve Orhan Ali Örçen yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken durumu ağır olan Serhat Boz ise hastanede yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Şah damarına isabet eden bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Serhat Boz'un cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrasında hastaneye akın eden çok sayıda Kocaelispor taraftarı aldıkları acı haber ile yıkılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. İHA