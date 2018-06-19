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İzne gelecekti cenazesi geldi

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bahattin Baştan gözyaşlarıyla uğurlandı. Trabzon'da toprağa verilecek olan şehidin, annesine '20 gün sonra izne geleceğim' dediği öğrenildi

19 Haziran 2018 Salı 17:33
İzne gelecekti cenazesi geldi

HABER MERKEZİ

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan için tören düzenlendi. Eruh ilçesi Yassıdağ (Çırav) bölgesinde yürütülen "Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan" operasyonunda şehit olan Bahattin Baştan'ın (26) naaşı, ambulansla Siirt Devlet Hastanesinden İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, ardından öz geçmişi okundu.

Mavi beresini tabutun üzerine koydu

İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir'in okuduğu duanın ardından şehidin naaşı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ambulansa götürüldü. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan şehidin bir silah arkadaşı, çıkardığı mavi beresini tabutun üzerine bıraktı. Daha sonra helikopter ile Batman'a gönderilen şehit cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a nakledildi. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarının atıldığı törene, şehit yakınları da katıldı. Yassıdağ (Çırav) bölgesinde yürütülen "Şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38" operasyonunda, teröristlerin önceden döşediği basma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan şehit düşmüş, 2 asker de yaralanmıştı.

'20 gün sonra izne gelecekti'

Anne Emine Baştan oğlu ile en son 4 gün önce görüştüğünü belirterek "20 gün sonra izne geleceğini söylemişti. Böyle beklemezdim onu. Allahıma çok şükür. Gurur duyuyorum oğlumla. Vatanımız sağolsun. Ne yapalım?” dedi. Şehidin evi bayraklarla süslenirken, 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtilen 26 yaşındaki askerin biri zihinsel engelli olmak üzere 12 kardeşi bulunuyor. Öte yandan şehidin cenazesinin çarşamba günü öğle namazına müteakip Taşocağı mahallesinde toprağa verileceği bildirildi. 
 

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