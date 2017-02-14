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Japonya’ya sığınma başvurusu patladı!

Financial Times gazetesinde Japonya'nın sıkı göçmenlik uygulamalarını ele alan haberde ülkeye sığınmacı olarak başvuran Türk sayısı dikkat çekti.

14 Şubat 2017 Salı 17:26
Japonya’ya sığınma başvurusu patladı!

Japonya 2016 yılında sığınmacı başvurusu yapanlar arasından sadece 28 kişiye bu hakkı tanıdı. Bu sayı, bir önceki yıldan sadece bir fazla. Sığınma hakkı verilen kişilerin sayısı neredeyse sabit kalsa da, başvuru yapanların sayısının yüzde 44'lük bir artışla 10 bin 901'e ulaştığı bildiriliyor. Habere göre, Japonya'ya sığınmacı başvurusu yapanlar arasında bin 143 Türkiye vatandaşı da var. Endonezya'dan başvuru yapan bin 829; Nepal'den bin 451; Vietnam'dan da bin 072 vatandaş bulunuyor.

Japonya Mülteciler Derneği başkanı Eri Ishikawa, "Japonya çok sıkı, çok sıkı mülteci politikasına sahip. Gerçekten göçmenlerin korunması yerine göç kontrolüne öncelik veriyorlar" dedi. 
HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler:
Japonya’ya Sığınma Başvurusu Patladı!Financial TimesSığınmacı
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