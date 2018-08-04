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Jet talimat! Erdoğan'dan ABD'ye misilleme

"ABD stratejik ortaklığımıza yakışmayacak adımlar atıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu'nun mal varlıklarını donduran Washington'a misilleme olarak, ABD'nin adalet ve içişleri bakanlarının Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması talimatını verdi

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:49
Jet talimat! Erdoğan'dan ABD'ye misilleme

Türkiye ile ABD arasındaki gerilimde ilk temas, iki ülke dışişleri bakanlarının önceki gün Singapur'daki yüzyüze görüşmesiyle gerçekleşmişti.

Olumlu geçtiği açıklanan görüşmede esen soğuk rüzgarlar, küstah ve tehditkar tavırlarında inat etmekte ısrarlı olan ABD tarafının geri adım atmayacağını gösterdi.

Türkiye de ABD'nin tehditlerine prim vermemekte kararlı. Bu kararlılık Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat ortaya konuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Singapur'daki 'sonuçsuz' görüşmesinden bir gün sonra Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye tam anlamıyla rest çekti. Mütekabiliyet gereği ABD'ye karşı misillemenin düğmesine basan Erdoğan, iki Amerikalı bakanın Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

'Çok saygısız bir adım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesinde dışarıda toplanan partililere hitap eden Erdoğan, ABD’nin yaptırım kararlarına karşı adım atılacağını söyledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım, Türkiye'ye karşı çok saygısız bir adımdır, bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. Türkiye, hukuk devletidir, hukukun gereğini yapacak. Biz de buna karşı ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına ait Türkiye'de mal varlıkları varsa dondurma kararı alacağız. Siz bunu yaparsanız, biz de bunu yaparız. Sayın Trump'a bunları söyledim. Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değildir. Eğer samimi hareket edeceksek, gerçekten stratejik bir ortaksak ortaklığımızın gereğini yapalım. Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir."

'Türkiye'yi hiç tanımamışlar'

"Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamış" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların büyük bir oyun olduğunu belirterek, "Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece evangelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Trump, çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sayın Trump'ın bozması gerekir. Bizler bu noktada kararlıyız, duruşumuzu dürüst olduğumuz için aynen devam ettireceğiz. Dış politikamızı hiçbir zaman, sahte tezgahlar üzerine kurmadık. Her zaman dik durduk ama dikleşmedik. Saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar, bu ülkeyi de bu milleti de tanımamış demektir. Türkiye, ABD'nin iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa'nın hatalarını tekrarlamak ABD'ye bir şey kazandırmaz. Bizi rüzgara göre yön değiştiren devletlerle karıştıranlar yanılır. Ne ABD ile ne başka ülkelerle aramızda çözülemeyecek bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak sorunları çözebiliriz. Fevri tutumdan vazgeçerek en kısa sürede aklıselime döneceklerini umuyoruz. Diplomasi kanalları yoğun bir şekilde çalışıyor. Aramızdaki ihtilaf konularını geride bırakacağımızı düşünüyorum. Biz kaybet-kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Siyasi ve adli ihtilafların ekonomik boyuta taşınması iki tarafa da zarar verir.”

Haber Merkezi

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Son Güncelleme: 04.08.2018 16:26
Anahtar Kelimeler:
YaptırımSeçimErdoğanCumhurbaşkanıTrumpBrunsonABD
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