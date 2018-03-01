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JÖH ve PÖH'ler Afrin görevinde

Zeytin Dalı Harekâtında bugüne kadar toplam 2 bin 222 teröristin etkisiz hale getirildi. Şu ana kadar teröristlerden temizlenen nokta sayısı 116'ya ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek veriyor

01 Mart 2018 Perşembe 14:52
JÖH ve PÖH'ler Afrin görevinde

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 42. güne girildi.

Harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222 oldu.

Harekatta kritik tepeler ve köyler ele geçirilerek Afrin'in etrafı hilal şeklinde kuşatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Mehmetli köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 88'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 116 noktayı ele geçirdi.

JÖH ve PÖH'ler teröristlerin kabusu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek veriyor.

TSK'nin, ÖSO desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, ilerleyişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası JÖH ve PÖH timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı. Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH'ler, ihtiyaç halinde özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.

Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan özel eğitimli JÖH ve PÖH timleri, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor.

Kırsalda da görev yapabilen JÖH ve PÖH'ler, gece görüşlü dürbünlerle takviye edilmiş silahlarıyla 24 saat aralıksız görev yapıyor. Sur, Silopi, Cizre, İdil, Yüksekova, Nusaybin ve Şırnak meskun mahal operasyonlarında 2016 yılında önemli tecrübe kazanan JÖH ve PÖH'lerin her türlü doğa koşulunda operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, JÖH ve PÖH timlerinin de dahil olmasıyla harekatın daha da hızlanacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 01.03.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
TSKZeytin DalıAfrinSuriyeTürkiye
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