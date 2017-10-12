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John Bass, Türkiye'yi DEAŞ ile tehdid etti!

ABD Büyükelçisi John Bass veda ederken muhabirlere açıklamalarda bulundu. Bass konuşmasında skandal ifadeler kullandı. Türkiye’ya aba altından sopa gösteren Bass “9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu DEAŞ vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu" dedi.

12 Ekim 2017 Perşembe 15:29
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John Bass, Türkiye'yi DEAŞ ile tehdid etti!

Vize krizinin baş aktörlerinden olan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın diplomasi muhabirleriyle yaptığı veda toplantısında söylediği sözler de yeni bir tartışma başlattı.

Bass, "9.5 aydır Türkiye'de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu DEAŞ vazgeçtiği için değil, işbirliğimizin sonucu" demişti.

Bass'ın sözünü ettiği süreçte başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok kentte sistematik olarak bombalı saldırılar gerçekleşmiş ve bu saldırılarda yüzlerce vatandaşımız şehit olmuştu.

Amerikan elçisinin aba altında sopa göstermek olarak değerlendirilen bu sözlerini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Sayın büyükelçinin neyi kastettiğini açıklaması lazım. Türk hükümeti ve Türkiye Devleti bir kabile devleti değil" dedi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 12.10.2017 15:38
Anahtar Kelimeler:
Terör SaldırısıışidAnkaraTürkiyeTehdit.DeaşABDJohn Bass
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