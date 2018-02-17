Kaçacak delik arıyorlar

Çetin kış şartlarında da terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdüren Mehmetçik, halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristleri zorlu arazi koşullarına rağmen bulup etkisiz hale getirmek için operasyonlar yürütüyor.

Yurt içinde teröristlerin "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri sığınak, barınak ve mağaraları tek tek bulup imha eden jandarma özel harekat timleri (JÖH), PKK'nın özellikle kış üstlenmesine girmek istediği bölgelerdeki sarp arazilerde örgüt mensuplarını arıyor.

Operasyonlarda tespit edilen mağara, sığınak ve barınaklarda patlayıcı düzenekleri ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile silahlar ele geçiren Mehmetçik, ayrıca yüklü miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi de buluyor. Sığınak, barınak ve mağaraların yanı sıra bu alanlarda ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olmayanları cumhuriyet savcılığının bilgisi dahilinde imha eden Mehmetçik, örgütün lojistiğine ağır darbe indiriyor.

Bu çerçevede, örgütün kış üstlenmesinde kullandığı en önemli alanlardan Tunceli'de teröristleri takibe alan Mehmetçik, son dönemde kentteki çok sayıda sığınak, barınak ve mağaraya operasyon düzenledi. Branda kaplanan çukur alanlarda biriktirilip günlerce yetecek kadar su depolanan, bol miktarda yiyecek ve giyecek malzemesi bulunan sığınaklarda, lüks bir yaşam vaadiyle örgüte kazandırılan teröristlerin oldukça kötü şartlarda barındıkları tespit edildi.

AA