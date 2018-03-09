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Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin Belçika'da dondurulan banka hesaplarından 10 milyar euronun kayıp olduğu iddia edildi

09 Mart 2018 Cuma 17:29
Kaddafi'nin 10 milyar eurosu kayıp!

Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin Belçika'da dondurulan banka hesaplarından 10 milyar euronun kayıp olduğu iddia edildi. Belçika Le Vif dergisindeki haberde, Belçika'nın dondurma kararı aldığı Muammer Kaddafi yönetimindeki Libya hükümet fonlarının önemli bir kısmına ulaşılamadığı belirtildi.

Haberde, Belçika'nın Euroclear Bankası'ndaki Libya Yatırım Kurumu ve ona bağlı Libya Dış Yatırım Şirketi'nin 4 farklı hesabında yer alan 16 milyar euroluk varlığın 2011 yılında dondurulduğu anımsatıldı. Belçika'daki yasal mercilerin 2017 yılında dondurulmuş fonlara el koymayı denedikleri belirtilen haberde, söz konusu hesaplarda sadece 5 milyar euro civarında bir rakam kaldığının ortaya çıktığı kaydedildi. Haberde, Belçika savcılığının Euroclear Bankası'ndan hesapları talep ettiği ve kayıp 10 milyar euroyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığına dikkat çekildi.

Libya, 2011 yılı öncesinde önemli miktarda petrol ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasındaydı. Dönemin Kaddafi rejimine yönelik BM'nin yaptırım kararı almasının ardından Libya'nın diğer ülkelerde bulunan 60 milyar doların üzerindeki varlığına el konulmuştu. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
KaddafiLibyaBelçika
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