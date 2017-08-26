‘Kaddafi’nin devrilmesi Libya için bir facia oldu’

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan Libya'nın devrik lideri Muammer KAddafi ile ilgili itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Libya ulusal ordu komutanı General Halife Hafter ile Libya’nın ikinci büyük şehri olan Bingazi’de görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Hafter’den BM’nin Libya işleri için görevlendirdiği yeni temsilcinin Libya iç savaşına siyasi bir çözüm bulmak için attığı adımları desteklemesini istedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, “Hafter, Libya’nın siyasi sürecinde bir rol sahibidir. O’ndan; Paris’te düzenlenen son oturumda verdiği sözleri tutmasını, ateşkese uymasını ve BM’nin temsilcisi ile Libya’nın siyasi anlaşmasını düzeltmek için işbirliği yapmasını istedim” açıklamasında bulundu. Boris Johnson, kısa süre önce BBC'ye verdiği bir demeçte Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin Libya halkı için şimdiye kadar bir facia doğurduğunu söylemişti.

ERSAN İLTER/İSTANBUL