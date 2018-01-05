Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957

Kadın cinayetlerinde 2017 rekor yılı

Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tablosu giderek ağırlaşıyor. 2016 yılında erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadın sayısı 328 iken, bu rakama geçtiğimiz yıl 409’a yükseldi.

05 Ocak 2018 Cuma 12:25
14 Okunma
Kadın cinayetlerinde 2017 rekor yılı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, 2015 yılında 303 olan kadın cinayeti, 2016 yılında 328, geçtiğimiz yıl ise 409’a yükselerek son yılların en yüksek rakamına ulaştı.

2017 yılında kadınların 88’i kendi hayatına dair karar almak, 30’u ise boşanmak istediği için cinayete kurban giderken, 134 şüpheli ölüm ve 110 bahanesi tespit edilemeyen kadın cinayeti gerçekleşti.

Cinayete kurban giden kadınların yaş aralığı incelendiğinde, 15-25 yaş aralığında toplam 65 kadının öldürüldüğü belirlendi.

Yıl içerisinden yaşanan cinayetlerde 57 ölümle İstanbul başı çekerken, İzmir’de 32, Antalya’da 25, Bursa’da 18, Adana’da 17, Gaziantep’de 15, Konya’da ise 12 kadın cinayeti gerçekleşti.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kadın CinayetleriCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya ve Türkiye'den ABD'ye uyarı
Rusya ve Türkiye'den ABD'ye uyarı
'Meclis'teki vekiller Haydar Baş'ın kitabını konuşuyor'
'Meclis'teki vekiller Haydar Baş'ın kitabını konuşuyor'
ABD, Türkiye'ye kumpas kurdu
ABD, Türkiye'ye kumpas kurdu
Erdoğan Fransa'da! Fransız medyası coştu...
Erdoğan Fransa'da! Fransız medyası coştu...
Azerbaycan’dan Prof. Dr. Haydar Baş'a ‘Atatürk’ daveti
Azerbaycan’dan Prof. Dr. Haydar Baş'a ‘Atatürk’ daveti
Erdoğan'dan İran'a destek
Erdoğan'dan İran'a destek
Rusya, İran'ın stratejik müttefiki olduğunu ilan etti
Rusya, İran'ın stratejik müttefiki olduğunu ilan etti
Ruhani'den itiraf gibi açıklama
Ruhani'den itiraf gibi açıklama
Prof. Dr. Haydar Baş: 2018'de kardeş olalım
Prof. Dr. Haydar Baş: 2018'de kardeş olalım

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim