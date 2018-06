'Kadir Gecemiz mübarek olsun’

YENİ MESAJ/TRABZON

Kadir Gecesi münasebetiyle Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş bir mesaj yayınladı. Yazılı mesajında, "Allah (c.c.) tarafından bin aydan daha hayırlı olduğu beyan edilen mübarek Kadir Gecesini idrak ettiğimiz günlerden geçiyoruz" diyen Prof. Dr. Haydar Baş mesajında şunları kaydetti: "Kadir gecesinin milletimize, bütün İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, dua ediyor ve tüm Müslümanların kandilini tebrik ediyorum.

Cenab-ı Hakk (c.c.) katında mukaddes ve seçilmiş zaman ve mekânlar vardır. Şüphesiz bunlardan biri ve en büyüğü Kadir Gecesi'dir. Kuran-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirilmesinin tamamlandığı ve Peygamber Efendimize vahyedilmeye başlandığı gece, Ramazan ayı içerisindeki Kadir Gecesi'dir. Cebrail (as) Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahyi bu gece getirmiştir. Alak Suresi'nin "İkra! Oku" emriyle başlayan ilk beş ayeti bu gecede inmiştir.

Bir ömre denk gece…

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'nin vakti tam belli olmamakla beraber, Ramazan ayının son on günü içinde saklıdır. Kadir Gecesi ile ilgili başlı başına bir sure vardır. Meali şöyledir: "Biz O'nu (Kuran'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar." (Kadir Suresi, 1-5)

Bin aydan hayırlı olduğu ayetle sabit olan bu gece, insan ömrü hesap edildiğinde 83 yıla karşılık gelmektedir. Bir gecede elde edilecek sevap, bir ömür boyu yapılan ibadetlerin sevabına karşılık gelecek olan mübarek bir gecedir Kadir Gecesi.

Hz. Peygamber bu gecede yapılacak ibadetle ilgili olarak; "Her kim inanarak ve sevabını yalnız Cenab-ı Hakk'tan (c.c.) umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse, geçmiş günahları affolunur" buyurmuştur. Hz. Peygamberin bizzat kendisinin Ramazan ayının son on gününde ibadete özellikle dikkat ettiği ve Ehl-i Beyt'ini de buna özendirdiği bilinmektedir. Onun ümmeti ve Ehl-i Beyti'nin sevenleri olarak biz Türk milleti de, bu dikkat ve hassasiyet içerisinde bu günleri idrak etmeliyiz.

Af dileme zamanı

Bu mübarek gece ve günlerde öncelikle Cenab-ı Hakk'tan af dilemeliyiz. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) "Ben günde yetmiş defa istiğfar ediyorum. Sahabem, siz de istiğfar ediniz" buyurmaktadır. Hz. Peygamber, Kadir Gecesi'ne kavuşan müminin "Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Allah'ın ve meleklerinin salâvat getirecek kadar kıymet verdiği Resulullah (s.a.v.) Efendimize ve âline, biz de çokça salâvat getirmeliyiz.

Aynı şekilde bu gece, Yüce Allah'ı çokça anmalıyız. Kelime-i Tevhid ile Allah'ın güzel isimleri ile onu zikredelim, analım. Kur'an okuyarak ve namaz kılarak bu gecemizi ihya edelim; böylece gönüllerimiz yeşersin, ihya olsun. Nafile bir ibadet olarak bu gecede, iki rekâtta bir selam vererek namaz kılmak da çok sevaptır. Her rekâtta bir Kadir Suresi ve 3 İhlâs Suresi okuyarak kılınan bu namaz, on iki rekâtta tamamlanır.

‘Muhasebe yapmalıyız’

Bu mübarek gecede İslam dünyasında yaşanan kaos, ayrışma ve çatışmaları gözümüzün önüne getirerek, ahir zaman fitnelerinden korunmak hususunda Cenab-ı Hakk'tan kudret, basiret ve istikamet niyaz etmeliyiz. Allah, bu şuur ve idrak ile Kadir Gecesi'nin faziletinden istifade etmeyi hepimize ve İslam âlemine nasip eylesin, gecemiz mübarek kılsın!"