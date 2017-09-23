Kadir Topbaş gitti Gümüşdağ geliyor

Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası gündeme bomba gibi düştü. İstifasını bizzat açıklayan Topbaş açıklamasında, "Hata ile ihanetin birbirine karıştırılmaması gerekir. İhanet edenler asla affedilemez" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Topbaş, "Görevimi bırakıyorum partimi değil" demişti.

Ancak istifanın arkasından ciddi iddialar gündeme atıldı. İddialara göre Kadir Topbaş, istifası açıklamadan önce patililer tarafından uzun bir süre ikna edilmeye çalışıldı. Ancak Topbaş ikna edilemedi. Bir başka iddia ise Kadir Topbaş'ın istifaya uzun süre direndiği yönünde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'deki metal yorgunluğundan bahisle "yorulanlar bıraksın" demişti.

AKP'de birçok il başkanı ve belediye başkanına bu açıklamanın ardından "istifa et" dendi. İstifası istenen isimlerden birinin de Topbaş olduğu, ama istifa etmeye yanaşmadığı iddiaları kulislerde konuşuluyor.

Bunun üzerine istifaya yanaşmayan Kadir Topbaş'ı istifaya mucbur bırakacak sürecin düğmesine basıldı. Topbaş görevi bırakınca şimdi yerine kimin bakacağı sorusu ortaya çıktı. Topbaş'ın ardından Başkanvekili Göksel Gümüşdağ koltuğa vekalet edecek.

Hükümetten ilk açıklama

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Kadir Topbaş’ın istifasını değerlendirdi. "Değerlendirmesi kendisine aittir ve buna saygı duyuyoruz.10 gün içinde yeni bir belediye başkanımız için süreç başlamış olacak ve seçilmiş olacak. Sayın başkanımız AK Parti'de gayretini sürdüreceğini ifade etti" dedi.

Kaya, "Bundan sonra ne olacak?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Başkanlıkla da ilgili sanırım sağlığıyla ilgili hususlardan dolayı affını istedi. İstanbul Valisi, belediye kanuna göre 10 gün içinde İBB meclisini toplantıya çağıracak. Bu toplantıda bir arkadaşımız aday olacak bir oylama olacak. Birinci ve ikinci turda üçte iki, son turda ise salt çoğunlukla yeni başkan seçilmiş olacak. Önümüzde hafta sonuna kadar tamamlanacağını umuyorum."

Topbaş'ın yerine vekalet eden Göksel Gümüşdağ'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Kadir Topbaş’ın istifasının nedeninin sorulması üzerine şunları söyledi: "İstifa kararı şahsi bir karardır. Topbaş önemli hizmetler yaptı, büyük başarılar kazandı. Ben buradan gönülden teşekkür ediyorum. Kadir beyin istifası siyaseti bıraktığı anlamına gelmez. Şu anda AK Parti’nin üyesidir. Siyaseten başka çalışmaların içerisinde bulunabilir. Ama işin doğrusu Bakanlar Kurulu’nda bu konu konuşulmadı. Bu konu partiyle konuşuldu. Orada değerlendirmeleri yapıldı. (Yerine gelecek isim) Valilik 10 gün içerisinde Belediye Meclisi’ni toplantıya davet ediyor ve Meclis kendi içerisinden bir belediye başkanı seçiyor. Şimdiden hayırlı olsun."