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Kağızman’da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kars’ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Kağızman’da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kağızman Çemçe’ye düzenlenen hava destekli operasyonda 8 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu etkisiz hale getirildi” denildi. Terör örgütüne yönelik 2016 yılından bu güne kadar Kars’ta icra edilen operasyonlarda 35 terörist etkisiz hale getirildi. AA

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